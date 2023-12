Mercato : Botafogo veut recruter deux joueurs de l’OL

Libéré des contraintes imposées par la DNCG, John Textor a promis de s’activer pour renforcer son Olympique Lyonnais lors du prochain mercato d’hiver. L’homme d’affaires américain a même prévu un budget d’une cinquantaine de millions d’euros pour mener sa mission à bien. Et cet hiver, la passerelle entre deux de ses clubs, l’OL et Botafogo, va tourner à plein régime.

Pour ce qui est du volet « arrivées », la presse brésilienne a annoncé depuis des mois le probable transfert de la doublette Adryelson-Perri. Le défenseur et le gardien de but de Botafogo, tous les deux âgés de 25 ans, pourraient coûter environ 20 M€ aux Gones. Les négociations se poursuivent et les deux formations n’en ont pas terminé avec leur collaboration, notamment en ce qui concerne le rayon des départs.

Les deux clubs de Textor collaborent

Lance! révèle en effet que le club carioca est très intéressé par le latéral gauche de l’OL, Henrique. Âgé de 29 ans et arrivé gratuitement chez les Gones en 2021 en provenance de Vasco da Gama, le Brésilien ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable sur les bords du Rhône (19 titularisations en Ligue 1 depuis l’été 2021). Libre de tout contrat en juin prochain, il ne devrait pas coûter très cher au Glorioso. Là-bas, il retrouverait d’ailleurs André Mazzuco, le directeur exécutif de Botafogo avec lequel il a collaboré dans le passé à Vasco. En cas de départ, Henrique sera remplacé numériquement à gauche par un élément qui viendra concurrencer Nicolas Tagliafico.

Enfin, le média brésilien assure qu’un deuxième Gone est dans le viseur. Son nom ? Jeffinho (23 ans). Arrivé à Lyon il y a presque un an en provenance du Glorioso contre 10 M€, l’ailier brésilien va-t-il retrouver d’où il vient ? En 20 matches disputés sous le maillot de l’OL, il n’a inscrit que 2 buts et délivré 3 passes décisives. Mazzuco a contacté le club rhodanien pour savoir si l’opération était jouable, mais il attend toujours une réponse des Gones. Affaires à suivre.