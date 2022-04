Côte d'Ivoire : sorti au premier tour, Didier Drogba ne sera pas président de la FIF

Désillusion pour Didier Drogba. Candidat à la présidence de la Fédération Ivorienne de Football, l'ancienne gloire de Chelsea et de l'Olympique de Marseille n'a finalement pas passé le premier tour et est donc hors course, après n'avoir récolté que 21 voix lors des élections organisées lors de l'Assemblée Générale Élective de la FIF.

Les deux candidats qualifiés pour le second tour pour succéder à Augustin Sidy Diallo, décédé du COVID-19 en novembre 2020, sont l'homme d'affaires Idriss Diallo, avec 59 voix au compteur, et l'ancien vice-président de l'instance Sory Diabaté (50 voix). Une disgrâce pour l'ex-capitaine des Eléphants (106 sélections, 65 buts) qui espérait suivre les traces de Samuel Eto'o avec la fédération camerounaise...