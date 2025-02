Le Real Madrid enrage encore contre l’arbitrage après le carton rouge de Jude Bellingham !

La Liga est un championnat très serré cette saison. Alors que le FC Barcelone avait pris des longueurs d’avance en début de saison, les Catalans s’étaient effondrés et cela avait permis au Real Madrid de reprendre le contrôle du championnat. En parallèle, l’Atlético de Madrid, au profit d’une incroyable série de victoires en championnat, étaient également revenus dans la course au titre. Leader depuis plusieurs semaines, le Real traverse pourtant une passe compliquée. Avec un mois de février compliqué en Liga avec une victoire, un match nul et une défaite, les ouailles de Carlo Ancelotti avaient à cœur de retrouver le sourire ce samedi sur la pelouse d’Osasuna.

La suite après cette publicité

Après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, la rencontre a finalement tourné au cauchemar pour les Madrilènes qui ont été ciblés par un arbitrage assez dur à leur égard. Ces dernières semaines, la Maison Blanche est en guerre froide avec la direction de l’arbitrage ibérique et ces dernières semaines ont donné du grain à moudre aux Madrilènes, qui se sentent de plus en plus ciblés au fil des semaines. Ce samedi, la rencontre face à Osasuna a également fait parler. Outre plusieurs fautes sévères qui ont été sifflés contre les coéquipiers de Jude Bellingham, l’expulsion de ce dernier fait jaser en Espagne. En effet, exclu pour avoir eu des propos insultants envers l’arbitre José Luis Munuera Montero, l’Anglais a fait part de son incompréhension contre cette sanction sur le terrain.

La défense de Jude Bellingham et Carlo Ancelotti

En conférence de presse d’après-match, le milieu de 21 ans en a remis une couche, affirmant qu’il n’a jamais insulté l’arbitre : «Vous pouvez voir dans la vidéo que c’est une expression pour moi. Mais il y a manifestement eu un malentendu. Les dernières années ont été difficiles. Il n’y a aucune intention d’insulter, il n’y a pas d’insulte. C’était un malentendu, c’était une erreur manifeste de l’arbitre.» Malgré ce plaidoyer, l’ancien du Borussia Dortmund risque entre quatre et douze matches de suspension et pourrait donc prendre cher pour quelque chose qu’il n’a pas fait, comme lui-même l’atteste. Et alors qu’Osasuna a égalisé sur un penalty qui leur a été accordé pour une faute de Camavinga et qu’un penalty n’a pas été sifflé pour une faute sur Vinicius dans la surface, les Madrilènes ont forcément enragé.

La suite après cette publicité

En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti a été relancé sur les erreurs d’arbitrage ressenties contre son équipe et sur l’expulsion de Jude Bellingham. Toujours au soutien de ses joueurs, le coach italien n’a pas dérogé à sa ligne de conduite et a encore regretté l’incompréhension de l’arbitre espagnol face aux propos du numéro 5 du Real : «je dirais qu’il faudrait surtout parler avec l’arbitre, pas avec Bellingham. Bellingham a protesté et je pense que si le carton rouge est sorti, c’est parce qu’il y avait un peu de nervosité chez l’arbitre. Je n’ai rien à dire à Bellingham. Il n’a rien fait aujourd’hui pour être expulsé. Absolument rien.» Voilà qui devrait continuer de faire jaser en Espagne alors qu’aucun représentant de l’arbitrage en Espagne ne s’est encore prononcé sur cet imbroglio.