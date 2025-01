Barça : pas de motion de censure contre Joan Laporta !

Alors que le FC Barcelone s’attendait à vivre un mardi mouvementé, l’opposant Jordi Farré, fatigué de la non-inscription de Dani Olmo et Pau Víctor et d’autres aspects de la gestion de l’actuel président du club, a finalement décidé de faire marche arrière et ne présentera pas de motion de censure contre Joan Laporta, du moins pour l’instant, selon les informations de ElDesmarque. Il devait donner une interview à 9h00 sur Catalunya Radio, mais il a décidé de ne pas y assister et d’annuler sa venue dans l’émission. Comme le souligne le média Esport3, l’idée de présenter une motion de censure contre Joan Laporta aurait été éteinte - faute du soutien de la majorité des groupes d’opposition.

Pour rappel, le journal Sport a appris que ce mardi matin, dans les locaux du Spotify Camp Nou, Jordi Farré envisageait de présenter une motion de censure contre le plus haut dirigeant blaugrana. Membre dirigeant du FC Barcelone, promoteur de la motion de censure contre Josep Maria Bartomeu en 2020 et pré-candidat aux élections à la présidence du club en 2021, il avait déjà déclaré en août dernier : «Laporta doit démissionner immédiatement. En fait, je réfléchis très sérieusement, et si les gens me le demandent, je déposerai une motion de censure. Je pense que Laporta est un problème pour l’avenir du club. Il y a des groupes de socios qui apparaissent et qui le disent et le répètent, mais j’ai le sentiment que c’est le cas. La seule chose qu’ils veulent, c’est un quota médiatique, car au final, personne ne fait rien». Décidément, les rebondissements sont multiples en Catalogne.