PSG : Tuchel redoute Cavani

Thomas Tuchel le sait, il a des chances de voir Edinson Cavani jouer contre le PSG avec Manchester United. L'entraîneur allemand, qui a accompagné la perte du statut de titulaire de l'Uruguayen au PSG, n'a pas manque de constater que son ancien joueur avait marqué un doublé face à Southampton dimanche dernier.

« Il a été décisif contre Southampton. Il a montré sa qualité. Sa détermination et sa qualité dans la surface adverse. Ce n'est pas une surprise, on le connait bien, on doit trouver des solutions contre lui », a-t-il notamment lancé. Nul doute que les supporters parisiens redoutent un but de Cavani mercredi soir...