AS Roma : énorme coup dur pour Dybala

La tuile. Alors que l’AS Roma a étrillé Cagliari dimanche (1-4) et tente de se relever après un début de saison délicat, José Mourinho a perdu l’un des, si ce n’est le, meilleurs éléments de son équipe. À la 40e, après un choc violent entre Matteo Prati et Paulo Dybala, l’Argentin s’écroule au sol, touché au genou visiblement. Il sort, dans la foulée, en larmes. Une scène insoutenable pour les Giallorossi qui ont pourtant réalisé un match plein, mais qui perdent leur maître à jouer.

Le premier diagnostic parle d’une entorse du genou gauche, mais les prochaines analyses arriveront d’ici 2 jours au plus tard, pour connaître le verdict. Cela pourrait également être les croisés pour l’ancien attaquant de la Juve, et donc, une probable fin de saison prématurée. Le flou règne, The Special One est inquiet. «J’ai parlé avec Dybala, il n’est pas optimiste. Donc je ne peux pas l’être non plus», raconte l’entraîneur romain. Une terrible nouvelle. L’AS Roma retient son souffle.