Algérie : un ancien sélectionneur taille Djamel Belmadi

Après un nouveau fiasco lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, Djamel Belmadi a rendu son tablier. En effet, le sélectionneur a annoncé à ses joueurs après la défaite en poule face à la Mauritanie qu’il allait démissionner. La FAF a d’ailleurs anticipé et annoncé très rapidement son départ sur les réseaux sociaux. Seul problème, le coach des Fennecs n’avait pas encore officiellement trouvé un accord pour résilier son contrat. Ce qui est toujours le cas et ce qui provoque des tensions avec la fédération et son président Walid Sadi. L’attitude de Belmadi est notamment pointée du doigt par la presse ou d’autres personnalités du football algérien. C’est le cas de l’ancien sélectionneur des Verts, Rabah Saadane.

Interrogé par Afrik-Foot, il a confié : «la FAF m’a contacté aujourd’hui (hier, ndlr) pour faire partie de la commission en charge de la désignation du remplaçant de Belmadi. J’ai accepté. On est arrivés à une situation dramatique, on n’a pas le droit à l’erreur dans le choix (…) Il n’y a pas eu adaptation à l’humidité (avant la CAN 2023, ndlr), même si le stage aurait duré deux mois. Il faudrait apprendre aux joueurs à doser les efforts pendant les matchs en Afrique, et éviter le pressing constant. On n’a pas su se préparer. Il faudrait faire en sorte de créer de la concurrence entre les joueurs locaux et les internationaux (…) Belmadi devait rajeunir son effectif, et Mahrez est la meilleure preuve. En 2010, je n’avais pas d’arrière latéral droit, j’ai dû transformer Fouad Kadir, qui est un milieu de terrain en arrière latéral droit.» Belmadi appréciera…