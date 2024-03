Chelsea va changer de président

Depuis le rachat de Chelsea en 2022, Todd Boehly occupe le rôle de président. Mais l’Américain, qui est très critiqué pour sa gestion des Blues, va bientôt céder sa place. En effet, le Daily Mail révèle que les pensionnaires de Stamford Bridge vont nommer un nouveau président en 2027. Comme l’accord entre les copropriétaires américains le stipule, le club peut changer de président tous les 5 ans. Une opportunité que les associés de Boehly ne veulent pas laisser passer.

Behdad Eghbali et Jose Feliciano, copropriétaires de Clearlake Capital, qui détient 61,5% des parts de la société holding de Chelsea (ils ont des actions privilégiées contrairement à Boehly qui partage à parts égales les 38,5 % restants avec Hansjorg Wyss et Mark Walter et qui a des actions minoritaires, ndlr), pourraient assumer ce rôle. Ils pourraient aussi désigner une tierce personne. Pour le moment, le futur président n’est pas encore désigné.