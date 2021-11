OM - Metz : la réaction à chaud de William Saliba

Encore un match nul pour l'Olympique de Marseille. Accroché par la Lazio Rome ce jeudi en Ligue Europa (2-2), le club phocéen n'a pas réussi à battre le FC Metz ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 (0-0). En supériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, les Marseillais n'ont pas réussi à prendre le dessus face à des Grenats qui auraient eux aussi pu espérer mieux. Interrogé par Prime Video après la partie, le défenseur de l'OM William Saliba a livré ses premières impressions.

«On a tout donné en deuxième mi-temps. On était à 11 contre 10 mais on n'a pas pu marquer. En première période, on est chanceux aussi de ne pas avoir été menés au score. On a été mieux en deuxième, on a tout donné. Merci aux supporters et on va bien se reposer pendant la trêve. (...) C'est une équipe qui joue bien, bien compacte et qui défend bien. C'est dur de bien les faire tourner. On a enchaîné beaucoup de matches. Il y a la trêve, on va essayer de bien se reposer pour mieux revenir», a déclaré le joueur prêté par Arsenal. Rendez-vous le 21 novembre contre l'OL.