Süper Lig : Trabzonspor maintient le rythme, Fenerbahçe arrache la victoire grâce à Luiz Gustavo

Pour la reprise du championnat turc, Trabzonspor est allée gagner sur la pelouse de Götzepe 3-1. Nwakaeme (16e), Ekuban sur penalty (52e) et Ömur (84e) sont les buteurs. Ils permettent à leur club de creuser pour le moment l'écart en tête de la Süper Lig et de se rapprocher encore un peu plus du titre puisqu'ils ont désormais trois points d'avance sur Basaksehir.

Dans l'autre match de la soirée, Fenerbahçe, qui n'avait plus connu la victoire depuis quatre rencontres, est venu à bout de Kayserispor 2-1. Face à la lanterne rouge, les Stambouliotes ont eu beaucoup de mal et ont dû s'en remettre à des buts en toute fin de partie de Muriqi sur penalty (87e) et de Luiz Gustavo (88e) pour l'emporter. Ils sont 7es au classement.