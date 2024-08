Julian Alvarez va signer pour 6 saisons à l’Atlético de Madrid

Cela ne fait plus de doute, Julian Alvarez va quitter Manchester City pour rejoindre l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin s’apprête à devenir la plus grosse vente de l’histoire du club anglais puisque ce transfert est estimé à plus de 80 M€ (et environ 15 M€ de bonus), lui qui avait été recruté environ 20 M€ il y a un peu plus de 2 ans.

D’après les informations d’El Chiringuito, le champion du monde 2022 s’apprête à parapher un contrat de 6 ans, soit jusqu’en 2030 avec le club madrilène. L’officialisation devrait intervenir dans les prochains jours pour ce qui est l’un des plus gros mouvement de ce mercato d’été.