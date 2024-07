La position ferme de Naples pour Di Lorenzo

Lorsque l’agent de Giovanni Di Lorenzo évoquait, il y a quelques semaines, la possibilité de voir son client partir, Naples avait publié un premier communiqué affirmant qu’il ne comptait pas céder son capitaine. Si les rumeurs autour d’un potentiel départ du joueur de 30 ans se sont ensuite calmés pendant un temps, elles ont repris de nouveau. Face à cette situation, le Napoli a tenu à clarifier, ce mercredi, la situation autour de l’avenir de son latéral droit. « Naples lit dans certains médias qu’une clarification est encore nécessaire entre le club et Giovanni Di Lorenzo. Visiblement, ces médias sont mal informés, puisque la 'clarification’ entre le club et son capitaine s’est déjà déroulée, positivement, il y a quelques semaines, explique le club napolitain, sur son compte X. Il est donc clair que Di Lorenzo est et sera le capitaine et une pièce centrale du Napoli pendant encore de nombreuses années. »

Naples n’est pas du genre à laisser partir facilement ses joueurs. Cette situation rappelle celle de Khvicha Kvaratskhelia, dont l’agent et le père avaient laissé entendre qu’il ne souhaitait pas continuer son aventure avec le club italien. Le club d’Aurelio De Laurentiis avait tout de suite répliqué avec un communiqué, pour fermer la porte à un départ.