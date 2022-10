Manchester United : la nouvelle réponse cash d'Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Une semaine, un chapitre. Ce week-end, Cristiano Ronaldo n'était pas entré en jeu face au rival Manchester City, à la surprise générale. En conférence de presse d'après-match, le tacticien hollandais s'est justifié en affirmant que le Portugais était resté sur le banc « par respect pour sa grande carrière ». Une explication qui n'a pas convaincu grand monde, alors que le Lusitanien sortait en plus d'une trêve internationale assez moyenne avec sa sélection.

Forcément, il y a eu une (énième) vague de rumeurs de départ le concernant, en vue du mercato hivernal notamment. Et cette fois, tout indique que les Red Devils vont le laisser filer, notamment parce qu'ETH a finalement dit oui à une vente. Jorge Mendes va donc déjà travailler pour trouver un club à son poulain après la Coupe du Monde. D'ici là, l'ancien de l'Ajax va devoir continuer de répondre aux questions au sujet de l'ancienne légende du Real Madrid, comme ce fut encore le cas ce mercredi.

CR7 fâché de ne pas jouer

« Je ne vois pas de rapport, qu’il n'entre pas quand nous perdons 4-0, 5-1, 6-1, c'est uniquement par respect pour lui, cela n’a rien à voir avec ce qui se passe pour son avenir, pour janvier ou l’année prochaine. Je ne pense pas qu’il soit malheureux, il est heureux, il s’entraîne bien, il profite. Tout le monde s’entraîne bien, il y a un bon esprit », a-t-il d'abord lancé, donnant des nouvelles de son numéro 7.

Jouera-t-il face à l'Omonia en Ligue Europa ce jeudi, ou face à Everton en Premier League dimanche ? ETH n'a pas voulu répondre, mais il a confirmé que la situation ne plaît logiquement pas au principal concerné. « Il n’est pas content de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas. La question d'avant portait sur son humeur et son comportement à l'entraînement, et quand il y est, il est bien. Bien sûr, il veut jouer le week-end et il est fâché quand il ne joue pas. C'est clair », a ainsi conclu le Néerlandais. Il sait donc quoi faire pour que le Portugais ne se fâche pas encore un peu plus...