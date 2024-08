Allemagne : la grande annonce d’Ilkay Gundogan sur sa retraite internationale

Depuis quelques jours, l’avenir d’İlkay Gündoğan fait parler. Du côté du FC Barcelone depuis l’été dernier, l’ancien de Manchester City pourrait finalement quitter la Catalogne dans les prochains jours et son ancien club est intéressé à l’idée de le rapatrier dans les prochains jours. En ce qui concerne l’Allemagne, le natif de Gelsenkirchen a pris une grande décision pour son avenir international ce lundi. En effet, au sortir d’un Euro réussi sur le plan individuel avec la Mannschaft, le milieu de 33 ans a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale. Fort de 82 sélections, pour 19 buts, avec la sélection d’outre-Rhin, Gundogan s’est fendu d’un message touchant sur ses réseaux sociaux :

«Je suis très fier d’avoir disputé 82 matches internationaux pour mon pays d’origine, un nombre que je n’aurais jamais pu imaginer lorsque j’ai fait mes débuts en équipe nationale A en 2011. Le point culminant de ma carrière a clairement été l’immense honneur que j’ai eu l’été dernier de mener l’équipe en tant que capitaine lors de notre Euro 2024 à domicile ! Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre la nation à nouveau fière - et le fait que j’aie pu y contribuer me rend très heureux. Mais avant le tournoi, je ressentais déjà une certaine fatigue dans mon corps, mais aussi dans ma tête, qui m’a fait réfléchir. Et les matches au niveau des clubs et des pays ne vont pas diminuer. Merci à tous les supporters, collaborateurs, entraîneurs et joueurs qui m’ont accompagné sur ce chemin. Ce fut un honneur pour moi.»