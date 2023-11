La nouvelle prestation cauchemardesque d’André Onana plombe complètement Manchester United

Manchester United a vécu une drôle de soirée hier en Turquie. Les hommes d’Erik ten Hag pensaient tenir le bon bout en menant deux fois d’un break sur la pelouse de Galatasaray, dont le premier après seulement 18 minutes de jeu. Les supporters leur avaient pourtant promis «l’enfer». Les Red Devils ont bel et bien connu les flammes mais elles ne sont pas descendues des tribunes. C’est surtout les ballons chauds envoyés par Hakim Ziyech sur ses deux coups francs qui ont brûlé les mains d’André Onana. Par deux fois, le Camerounais a remis l’équipe adverse dans le match.

La suite après cette publicité

Sur le premier (27e), il n’est pas le seul coupable. Le mur n’a pas assez bien joué son rôle, ce qui a trompé le portier. Sur le second en revanche (62e), sa responsabilité est totale. Il est certes gêné par les joueurs devant lui mais il ne parvient pas à capter le ballon qui rebondit dans ses gants pour finir sa course dans le but. Quelques minutes plus tard, Aktürkoglu a égalisé à 3-3 d’une belle frappe, contraignant Manchester United à jouer sa survie dans cette compétition face au Bayern le 12 décembre prochain. Cela aurait pu être pire puisqu’un 4e but des Turcs aurait condamné les Mancuniens.

À lire

Ligue des Champions : match fou entre Galatasaray et Manchester United, le PSV renverse le Séville FC

Un seul coéquipier pour le soutenir

Seulement, ce n’est pas la première fois depuis le début de la saison qu’une erreur d’Onana plombe les siens. Les consultants anglais s’en donnent à cœur joie d’ailleurs ce matin, de Paul Scholes en passant par Jamie Carragher. «Tous les joueurs de l’équipe sont bons et méritent le meilleur pour jouer pour Manchester United. Ce sont des joueurs brillants. Et cela compte pour tout le groupe», défend pour sa part Erik ten Hag qui se sait de plus en plus menacé, notamment en raison des boulettes de son gardien. D’autres comme Bruno Fernandes prennent moins de pincettes.

La suite après cette publicité

«Nous avons encaissé de très mauvais buts. Nous devons contrôler les situations dans chacun d’eux. Nous avons mené le match à deux reprises et nous avons eu beaucoup trop d’occasions de marquer mais nous ne sommes pas parvenus à les convertir. Nous n’avons pas été assez cliniques, expose le capitaine. Je n’ai rien à expliquer. Nous encaissons les deux buts et nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Évidemment, nous aurions pu faire mieux avec ces deux buts, mais c’est comme ça.» Preuve qu’Onana perd du crédit auprès de ses coéquipiers, seul Maguire est venu le réconforter…