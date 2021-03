Rennes : la réponse de Bruno Genesio à Memphis Depay

La suite après cette publicité

«Je pense honnêtement que si Rudi avait été là avant, j’aurais pu faire beaucoup mieux. Il me donne tellement de confiance, de responsabilités. Il me donne envie de me battre pour lui, pour tout donner. Il y avait peut-être un manque de confiance, de dialogue auparavant. Je ne dénigre pas Bruno (Genesio), c’est un bon coach, qui a fait du bon travail et connaît le football. Mais on a parfois pu avoir des désaccords sur notre manière de voir le football. Aujourd’hui, je suis plus important pour l’équipe, mes statistiques sont meilleures. Si ça avait été le cas avant, j’aurais eu de meilleures stats.» Présent en conférence de presse vendredi avant le choc OL-PSG, Memphis Depay avait légèrement taclé Bruno Genesio, son ancien entraîneur chez les Gones, au moment d'encenser Rudi Garcia, l'actuel technicien du club rhodanien.

Interrogé par Canal + sur les déclarations de l'attaquant néerlandais, Bruno Genesio, qui est actuellement sur le banc du Stade Rennais, a répondu avec beaucoup de recul : «pas grand-chose (à répondre à cela, ndlr), si ce n'est que je crois que c'est avec moi qu'il a fait sa meilleure saison en termes de statistiques, même si celle-ci n'est pas terminée. Donc ça veut dire que quelque part, peut-être, l'avoir mis de temps en temps remplaçant lui a servi et ça lui sert aujourd'hui. A la fois pour être le très bon joueur qu'il est aujourd'hui mais si encore pour être un meilleur coéquipier parce que je vois qu'il prend plus de responsabilités, qu'il est dans l'esprit l'un des leaders de cette équipe. Je me dis que j'ai certainement eu une influence sur son comportement de coéquipier aujourd'hui et que finalement, il a fait sa meilleure saison avec moi. (...) Je prends ça avec beaucoup de détachement, on a une très bonne relation et je l'ai encore croisé à Lyon. Il n'y a pas de problèmes.» L'affaire est close.