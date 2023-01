Nabil Bentaleb ouvre la porte au LOSC

Très apprécié en Ligue 1 comme nous vous le révélions en novembre dernier, Nabil Bentaleb ne reste pas non plus insensible à l’intérêt que lui portent plusieurs gros poissons du championnat, en particulier celui de Lille. Alors que le milieu de terrain algérien a réalisé une première partie de saison très intéressante sur le plan individuel avec le SCO d’Angers, un départ cet hiver semble inévitable pour Bentaleb qui aspire à jouer plus haut.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord ce jeudi, l’international algérien (39 sélections, 5 buts) a déclaré : «en France, le LOSC est mon club de cœur. […] J’apprécie Lille tout particulièrement, d’autant que ma famille est sur place». Un joli appel du pied qui fait suite au récent intérêt porté par le club nordiste au Scoïste, et contre qui il avait impressionné cette saison en championnat malgré la défaite 1-0 des Angevins.

