RC Lens : reprise de l'entraînement le 24 juin

Promu en Ligue 1 depuis l'arrêt officiel des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 décrété par la LFP le 30 avril dernier, le Racing Club de Lens s'apprête à reprendre les choses sérieuses. Le club nordiste a en effet officialisé ce mercredi la date de reprise de l'entraînement. Les Sang et Or retrouveront les pelouses le mercredi 24 juin prochain.

Le groupe lensois partira ensuite en stage à Genk du 27 juillet au 1er août. Pendant cette période, une série de matchs amicaux seront évidemment au programme. Le club nordiste devrait officialiser prochainement l'identité de ses prochains adversaires pour ces rencontres amicales.