Boca Juniors : Edinson Cavani fermement opposé à la VAR

Interrogé sur son but refusé contre Talleres à La Bombonera, Edinson Cavani a assuré avoir revu l’action et en a profité pour tirer contre l’arbitre vidéo. L’ancien joueur du PSG et du Napoli s’est montré en effet très critique contre la VAR : «Ils commencent à jouer avec les images. L’image d’avant, l’image d’après, ça ne donne pas de certitude. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas claires et qui génèrent de la confusion», a déclaré le Matador de 37 ans, furieux contre cette innovation technologique. Il a par la suite poursuivi dans son entretien à El Canal de Boca sur YouTube :

«J’ai revu l’action parce que j’aime regarder les matchs pour m’analyser. Je suis très autocritique. C’est dommage, parce que c’était une action surprenante et que cela enlève au football sa spontanéité. Parfois, de cette façon, nous perdons tout ce qui fait le football. Nous nous trompons sur un geste ou une attitude en jouant. Nous avons un entraîneur qui peut nous juger et nous changer, il y a un arbitre qui nous juge aussi. Il faut laisser cette marge aux arbitres. Je préfère qu’ils se trompent sur le terrain plutôt que sur un ordinateur. Aujourd’hui, nous n’avons pas les outils. Je ne suis pas partisan du VAR depuis longtemps, ils ont rendu le football ennuyeux», a-t-il assuré.