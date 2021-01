Barca : Setien réclame 4 millions après son licenciement

Licencié seulement 6 mois après son arrivée au FC Barcelone, Quique Setien réclame toujours l’argent qu’il lui est dû. Depuis août dernier, le technicien espagnol n’a toujours pas touché l’argent qu’il devait recevoir.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, Quique Setien réclame plus de 4 millions d’euros au club catalan. L’ancien entraîneur du Betis Séville a entamé une procédure judiciaire puisque le Barca ne semblait pas vouloir verser la somme demandée. Selon la SER, les Blaugranas ont dépensé plus de 20 millions dans les contrats des trois derniers entraîneurs. Ernesto Valverde a été licencié un an avant la fin de son contrat et avait donc reçu 11 millions d'euros, auxquels il faut ajouter cinq millions que la direction du Barça a versés à la Fédération néerlandaise pour la signature de Ronald Koeman.