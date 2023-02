Real-Atlético : le boss des Colchoneros dézingue aussi l’arbitrage

La suite après cette publicité

Quelques heures après le derby controversé disputé au Santiago Bernabéu face au Real Madrid (1-1), Miguel Ángel Gil, le PDG de l’Atlético de Madrid, est sorti du silence. L’occasion pour le dirigeant madrilène de pointer du doigt l’arbitrage, notamment après l’expulsion d’Angel Correa. «Cela ne vaut pas la peine d’insister davantage. Je l’ai dit il y a quelques semaines et je le redis. Hier, c’était la même chose. C’est malheureux ! Nous subissons toujours ce type d’action contre cette équipe à cause de la pression qui est exercée en permanence sur le collectif d’arbitres», a-t-il ainsi lancé avant d’ajouter.

«Après le dernier derby, j’ai décidé de partager mon opinion publiquement et, juste pour cela, j’ai reçu beaucoup de critiques. Cependant, de nombreux groupes m’ont donné d’innombrables expressions privées de soutien. J’ai particulièrement aimé ceux qui provenaient de professionnels des médias et d’anciens arbitres, parce qu’ils comprenaient mieux que quiconque ma plainte contre un système qui n’est pas juste et qui tente d’influencer les décisions de personnes qui devraient être des juges impartiaux. Nous ne pouvons pas normaliser ce qui est anormal. Je refuse de nous laisser nous habituer à ces situations, même si elles sont malheureusement devenues une habitude depuis des années. Je n’essaie pas de trouver des excuses pour justifier le résultat d’hier, je montre juste notre lassitude.» Le message est passé…

À lire

Derby de Madrid : l’Atlético est fou de rage contre le Real et l’arbitrage !