Lilian Brassier revient sur ses débuts à l’OM

Interrogé au micro de DAZN après la victoire de l’OM (3-1) contre Toulouse lors de la 3e journée de Ligue 1, Lilian Brassier est revenu sur ses débuts dans la cité phocéenne. «C’est un bilan positif, on a gagné deux matches avec un nul qu’on aurait pu gagner, on est une nouvelle équipe, on essaie d’être fiable, serein et de construire quelque chose», a tout d’abord assuré l’ancien Brestois avant d’en dire plus sur son état d’esprit.

«Je me sens bien, je suis entouré de grands joueurs, j’apprends tous les jours, j’observe beaucoup et c’est comme ça que je me lance dans le grand bain. On a un style de jeu, j’ai l’habitude de monter avec le ballon mais c’est différent ici mais j’apprends aussi, c’est plaisant». Des débuts parfaits pour le néo-Marseillais.