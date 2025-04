Manchester United est sur le point de boucler une première recrue à 73 M€ !

Cette saison, Manchester United a été la risée de l’Angleterre. Quatorzièmes de Premier League, les Red Devils sont totalement passés à côté de leur saison sur tous les plans. Alors qu’Erik Ten Hag a été débarqué en novembre dernier, Ruben Amorim avait pris le flambeau afin de sauver la saison du club le plus titré d’Angleterre. Bien que talentueux, le coach portugais s’est heurté à un chantier trop difficile à régler en une seule saison. Ainsi, les pensionnaires d’Old Trafford ont réalisé une saison pathétique en Premier League et ont été éliminés des deux coupes nationales.

Leur salut peut néanmoins venir de la Ligue Europa. Malgré des prestations décevantes en championnat, les coéquipiers de Bruno Fernandes brillent sur la scène continentale. Après avoir évincé la Real Sociedad avec brio en 8es de finale de C3, les Mancuniens ont réalisé l’impensable face à l’OL en quarts de finale. Après un nul 2-2 lors du match aller au Groupama Stadium, les pensionnaires d’Old Trafford ont fait vibrer leurs supporters le jeudi suivant. Menant rapidement 2-0, les vainqueurs de l’édition 2017 ont été renversés 4-2 en prolongations avant d’arracher la qualification en inscrivant trois buts en sept minutes (5-4).

Manchester United se rapproche d’un accord pour Matheus Cunha

Et même si une éventuelle finale de C3 contre Tottenham ressemblerait à une bataille de cadors défectueux en Premier League et qui pourraient sauver leur saison avec une qualification en Ligue des Champions, Manchester United se doit d’avoir un coup d’avance en commençant déjà à préparer la prochaine cuvée. Dès lors, le mercato estival sera crucial pour permettre au club le plus titré d’Angleterre de rectifier le tir. Outre une vague de départs qui est fortement recommandée, il devrait y avoir également beaucoup de grabuge sur la ligne des arrivées. Devant se renforcer à tous les étages, l’effectif de Manchester United va ainsi connaître de nombreux changements cet été et les premières rumeurs sont déjà de sortie dans le nord de l’Angleterre.

Ainsi, le Daily Mail affirme ce lundi soir que Manchester United est déjà sur le point de boucler une première recrue offensive cet été : Matheus Cunha. Séduit par ses discussions avec Ruben Amorim après l’affrontement entre Wolverhampton et United ce dimanche (défaite 1-0 des Mancuniens, ndlr), l’attaquant brésilien de 25 ans a donné son accord pour rejoindre Old Trafford l’été prochain. Il reste désormais aux dirigeants de Manchester de lever l’option d’achat de 73 millions d’euros pour recruter définitivement l’international brésilien (13 sélections, 1 but). Pour rappel, l’ancien de l’Atlético de Madrid compte 16 buts en 31 matches cette saison avec des Wolves décevants.