Mercato : l'OM s'attaque à Antonin Barak selon les médias italiens

L'OM va enfin lancer son mercato pleinement, après avoir enregistré l'arrivée du jeune Isaak Touré il y a quelques jours. Certes, l'affaire Sampaoli avec le départ précipité de l'Argentin a logiquement du modifier un peu les prévisions et les plans de la direction, mais Igor Tudor est déjà au travail à la Commanderie. Et on peut imaginer que le Croate voudra aussi ramener quelques soldats...

La suite après cette publicité

Si l'OM fonce sur Dries Mertens comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans la journée sur Foot Mercato, les Phocéens se tournent aussi vers un ancien joueur de Tudor au Hellas. DAZN Italie indique ainsi que le club du sud de la France courtise Antonin Barak, le milieu de terrain international tchèque de 27 ans. Il appartient au Hellas depuis l'été dernier, quand les Véronais avaient déboursé 6 millions d'euros à l'Udinese pour le conserver après un premier prêt.

Un soldat de Tudor

La saison dernière, le milieu offensif avait réalisé une saison particulièrement réussie, inscrivant 11 buts et délivrant 4 passes décisives en 29 rencontres de championnat. Il était l'un des rouages essentiels du 3-4-2-1 du nouveau coach de l'OM, qui n'hésitait pas à l'encenser en conférence de presse tout au long de la saison.

Son contrat expire en 2024, et Naples est aussi sur le coup selon DAZN. Autant dire que l'opération s'annonce tout de même compliquée pour les dirigeants phocéens, qui ont tout de même de jolis arguments à avancer pour convaincre le joueur, à commencer par la possibilité de jouer en Ligue des Champions.