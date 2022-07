L’OM fonce sur Dries Mertens

Ce mardi, Igor Tudor était présenté en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. A ses côtés se trouvait Pablo Longoria, son président. Ce dernier a évidemment évoqué le mercato et surtout annoncé un nombre de recrues. Pour bien faire, selon l’Espagnol, il faudrait entre cinq et huit recrues pour bien régénérer l’effectif et permettre au nouveau coach d’appliquer ses principes.

Si Richedly Bazoer, libre, semble être une piste très avancée, c’est surtout celle menant à Dries Mertens, libre lui aussi, qui s’est accélérée ces derniers temps. Si Longoria a prôné le changement de stratégie au mercato suite au départ de Jorge Sampaoli, ce n’est pas vraiment le cas concernant l’élément offensif belge.

Des discussions qui remontent

En effet, selon nos informations, les premières discussions remontent à novembre dernier et, d’après des informations de notre confrère Sacha Tavolieri, que nous sommes en mesure de vous confirmer, ses agents ainsi que son avocat sont dans la Cité Phocéenne afin d’essayer de boucler l’affaire. Jusqu’ici, c’est la durée de contrat qui achoppait entre les deux parties même si son salaire reste élevé (il demande 2,5 M€ nets et quelques primes).

Le joueur (35 ans) souhaitait avoir un bail de deux ans quand le président de l’Olympique de Marseille lui proposait un contrat d’une année plus une en option. L’affaire pourrait donc rapidement se décanter, sauf improbable retournement de situation comme on a pu le voir très récemment dans le dossier Axel Witsel. Il faudra aussi voir la position d’Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, qui ne penche pas en faveur d’une prolongation, contrairement à son entraîneur Luciano Spalletti, qui voudrait le conserve, même s’il ne le voit plus comme un titulaire indiscutable.