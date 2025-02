Monaco : Akliouche s’enflamme pour Biereth

Ce vendredi soir, l’AS Monaco a déroulé face à Reims (3-0) grâce à un nouveau triplé de Mika Biereth. Le buteur danois a inscrit son troisième triplé sous ses nouvelles couleurs. Après la rencontre, au micro de DAZN, son coéquipier Maghnès Akliouche s’est confié sur la forme de son coéquipier. Et il veut profiter de ses talents de buteur.

«On avait à coeur de prendre les trois points, on veut repartir sur une série. Il reste 10 matches, on les a enchaîné et on veut enchainer les victoires, bien terminer la saison. Mika Biereth ? C’est un vrai numéro 9, un renard des surfaces. Sur un ballon qui traîne un centre, il peut marquer. On essaye de le servir. Il marque encore 3 buts, c’est très bien pour la suite. »