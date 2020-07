Juventus - Sampdoria : les compositions sont tombées

Après avoir manqué le coche contre l'Udinese lors de la précédente journée de Serie A, la Juventus essayera de se rattraper ce soir contre la Sampdoria. La Vecchia Signora peut être championne en cas de victoire contre la formation ligurienne. A domicile, la Juve s'articule dans un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny comme dernier rempart. Le Polonais peut compter sur Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Alex Sandro en défense. Adrien Rabiot et Blaise Matuidi accompagnent Miralem Pjanic au cœur du jeu. Enfin, Cristiano Ronaldo et Juan Cuadrado épaulent Paulo Dybala en attaque.

De son côté, la Sampdoria s'aligne dans un 3-5-2. Emil Audero se retrouve dans les buts avec Fabio Depaoli, Maya Yoshida, Julian Chabot, Lorenzo Tonelli et Tommaso Augello en défense. Le milieu est composé de Karol Linetty, Morten Thorsby et Jakub Jankto. Gaston Ramirez accompagne Fabio Quagliarella en attaque.

Le live commenté de ce match est à retrouver ici.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Dybala, Ronaldo

Sampdoria : Audero - Depaoli, Yoshida, Chabot, Tonelli, Augello - Thorsby, Linetty, Jankto - Ramirez, Quagliarella