OM-OL : la date du report est enfin connue

Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais devaient croiser le fer à l’Orange Vélodrome. Mais à la suite du caillassage du bus des Gones, qui a entraîné les blessures de Fabio Grosso et de son adjoint, le match a été finalement annulé. D’autres incidents (caillassage d’un bus de supporters lyonnais, insultes et chants racistes de fans de l’OL dans le stade) ont également eu lieu durant cette soirée infernale.

La suite après cette publicité

En attendant de connaître les éventuelles sanctions, les deux clubs ont été fixés concernant la date de report du match. En effet, nos confrères de RMC Sport révèlent que la commission des compétitions de la LFP a décidé ce matin que la rencontre se jouera finalement le 6 décembre prochain. Cependant, personne n’en sait plus pour le moment en ce qui concerne les modalités d’organisation.