Liverpool revient à la charge pour Ismaïla Sarr

Il avait coûté 17 millions au Stade Rennais, qui l'avait acheté à Metz il y a quatre ans. Deux saisons plus tard, Watford avait déboursé 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais, alors âgé de 21 ans. Après une saison en Premier League (5 buts et 6 passes en 28 matches), l'attaquant aurait pu profiter de la relégation des Hornets pour aller voir ailleurs l'été dernier. Mais Watford ne voulait pas d'un prêt avec option d'achat, solution proposée par Manchester United et Liverpool. Resté en Championship, Ismaïla Sarr a participé à la remontée du club en Premier League (13 buts, 10 passes en 39 matches). Disputera-t-il la prochaine saison avec Watford ?

C'est moins sûr. Selon le média britannique 90Minutes, Liverpool s'apprête à placer une offensive pour l'ailier international aux 34 sélections avec le Sénégal (6 buts). En quête de nouvelles options offensives, après une saison marquée par le léger déclin du trio fantastique Salah-Mané-Firmino, Jürgen Klopp souhaite enrôler un nouvel ailier, Sarr étant l'une de ses principales cibles estivales. Klopp est depuis longtemps un admirateur du joueur de 23 ans et Liverpool serait désormais prêt à payer jusqu'à 40 millions de livres (47 M€) pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Sarr intéressait Liverpool l'été dernier, mais le club avait finalement opté pour Diogo Jota (44,7 M€), auteur de 13 buts en 30 matches pour sa première saison.