Mercato : l’OM prépare 3 nouveaux départs

Droit au but. Cet été, l’Olympique de Marseille, qui a en ligne de mire la Ligue des Champions, n’a pas de temps à perdre sur le mercato. Pablo Longoria et ses équipes ont bien charbonné puisqu’ils ont déjà bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Ruben Blanco devrait être le prochain à arriver au sein de l’effectif de Marcelino. D’autres renforts sont encore attendus.

La Provence a expliqué ces derniers jours que les Olympiens espéraient mettre la main sur quatre recrues supplémentaires d’ici la fin du marché des transferts. Comme révélé sur notre site, Iliman Ndiaye (Sheffield) est toujours courtisé, lui qui est prêt à signer un contrat de 5 ans. L’OM veut aussi renforcer sa défense, notamment les postes de latéraux. Marseille avance donc bien en ce qui concerne le recrutement. Le club français veut en faire de même concernant le dégraissage.

L’OM veut dégraisser

La semaine dernière, le président marseillais a réglé un dossier important en bouclant le départ de Dimitri Payet. Pablo Longoria doit encore faire partir quelques joueurs d’ici la fin de l’été. Le premier à s’en aller sera a priori Cengiz Ünder. Comme annoncé depuis plusieurs jours en Turquie, le joueur va rejoindre Fenerbahçe. Il ne manque que des détails à régler mais cela devrait avancer rapidement. L’OM espère récolter 15 M€ selon L’Equipe.

Le quotidien sportif ajoute que Marseille va également se séparer de Simon Ngapandouetnbu, qui va faire les frais du retour de Ruben Blanco. A priori, le portier partira sous la forme d’un prêt, même si un transfert n’est pas exclu. Enfin, Longoria va devoir retrousser ses manches pour faire partir un milieu de terrain car Marcelino a trop de joueurs à ce poste. Comme l’hiver dernier, c’est Mattéo Guendouzi que l’OM veut sacrifier. Le Français a une bonne valeur marchande. Mais il va falloir se montrer convaincant car il n’a pas envie de quitter la Canebière. L’OM a encore quelques semaines pour boucler ces 3 départs et certainement d’autres.