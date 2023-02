EdF : Hugo Lloris rend un vibrant hommage à Raphaël Varane

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée ce jeudi. Après Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Blaise Matuidi, Raphaël Varane a décidé d’arrêter son aventure avec les Bleus. Une retraite internationale prononcée à seulement 29 ans mais intervenant après plusieurs blessures au cours des derniers mois. Interrogé à ce sujet, Lloris a d’ailleurs rendu un très bel hommage au défenseur de Manchester United. «Je savais qu’il allait dans cette direction. Après Blaise (Matuidi), Steve (Mandanda), c’est un nouveau pilier important qui arrête. On ne peut que lui dire bravo pour tout ce qu’il a accompli avec les Bleus. Cela a été un honneur de jouer avec lui, de participer à de si nombreux rassemblements avec lui, et d’avoir pu à ce point compter sur le joueur et sur l’homme», a ainsi lancé le dernier rempart des Spurs avant d’ajouter.

«Il aura été un vrai leader, avec une personnalité assez réservée, une force tranquille qui s’exprimait à bon escient. Je me souviens très bien de ses premières titularisations au printemps 2013 : je me suis dit, tout de suite, qu’on allait passer du temps ensemble (sourires). Il était mature malgré son jeune âge, on sentait déjà le joueur qu’il allait devenir. À l’époque, il était rare de voir des défenseurs de cette taille aller aussi vite, et Raph, lui, pouvait parfaitement couvrir les espaces dans son dos : c’était quelque chose de nouveau. En dix ans, on aura passé beaucoup de temps ensemble. On s’est toujours fait confiance, et on a toujours été complémentaires. Raph a toujours été altruiste, tourné vers la réussite de l’équipe. Mais il a encore de belles années devant lui», concluait le gardien de 36 ans dans des propos relayés par L’Equipe.

