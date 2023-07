Benfica a déjà trouvé le successeur de Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Avec Angel Di Maria, Gonçalo Ramos a régalé hier soir face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Et ce matin, la presse portugaise savoure ce duo qui a collé trois des quatre buts marqués au club saoudien (4-1). Coach du SLB, l’Allemand Roger Schmidt se frotte déjà les mains, ravi de voir cette doublette s’entendre déjà à merveille.

Mais le guide des Aguias sait que la réalité du mercato peut chambouler ses plans à tout moment. La saison dernière, le cas d’Enzo Fernandez à Chelsea en pleine saison en est la preuve. Aujourd’hui, Schmidt sait que ce type de scénario pourrait se reproduire avec Gonçalo Ramos. Depuis plusieurs mois, les intérêts pour l’attaquant de 22 ans se multiplient.

À lire

Amical : Benfica s’amuse contre Al Nassr et CR7

En France et au Portugal, le Paris Saint-Germain est annoncé comme un prétendant très sérieux. Luis Campos le suit depuis l’an dernier et ses connexions avec l’influent Jorge Mendes mettent les Rouge et Bleu en bonne position. De plus, la presse lusitanienne indiquait hier que Benfica avait reçu une offre de 70 M€ (65 + 5), sans préciser toutefois l’identité du club ayant soumis cette proposition.

La suite après cette publicité

Schmidt veut Gimenez

Vous l’aurez compris, si les dirigeants du SLB y trouvent leur compte, Gonçalo Ramos ne sera pas retenu. D’ailleurs, Record révèle que si l’international lusitanien devait vraiment plier bagage, Schmidt aurait déjà trouvé son successeur. Il s’agit de l’attaquant du Feyenoord Santiago Giménez. Âgé de 22 ans, le Mexicain est arrivé en Europe il y a seulement un an, en provenance de Cruz Azul.

Recruté pour seulement 4 M€, il fait déjà des merveilles en Eredivise puisqu’il a bouclé sa première saison chez les champions hollandais à la troisième place des meilleurs buteurs d’Eredivisie (15 réalisations). Au total, il a même inscrit 23 réalisations et délivré 3 passes décisives en 45 matches, toutes compétitions confondues. Une adaptation express qui fait logiquement monter les prix. Alors que Tottenham est aussi annoncé sur le coup, Feyenoord réclame pas moins de 50 M€ pour lâcher sa trouvaille.