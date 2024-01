Le LOSC a enfin trouvé son renfort offensif

Paulo Fonseca va pouvoir sourire, une recrue offensive est en approche. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’ailier gauche de Boavista Tiago Morais devrait s’engager avec le club nordiste.

Des informations que nous pouvons confirmer puisqu’un accord existe entre les clubs et avec le joueur. Ce dernier est arrivé en France ce soir et devrait passer sa visite médicale demain matin. Capable de jouer sur tout le front de l’attaque mais plus à l’aise à gauche, Tiago Morais a déjà inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 17 titularisations en championnat avec Boavista.