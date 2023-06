Mercato : l’OL au pied du mur avec Karl Toko Ekambi

La suite après cette publicité

26 janvier 2023. Karl Toko Ekambi quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Stade Rennais dans le cadre d’un prêt payant de six mois de l’ordre de 1,5 M€ auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 M€ lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur. La fin d’un long calvaire pour l’attaquant camerounais alors en difficulté à l’OL. Une situation devenue intenable pour KTE d’autant plus que ce dernier n’a senti aucun soutien ni aide du club rhodanien au plus fort de la tempête.

Sous les couleurs du Stade Rennais, l’ancien attaquant de Villarreal a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 19 apparitions en Rouge et Noir. Quel avenir désormais pour l’attaquant de 30 ans encore sous contrat pour une saison avec l’OL ? Théoriquement, KTE doit se présenter à l’entrainement prévu le 6 juillet 2023 par Laurent Blanc. Mais en tout état de cause, Toko Ekambi ne veut plus entendre parler de Lyon comme il l’avait d’ailleurs expliqué il y a peu dans les colonnes de So Foot. «Je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n’espère pas en tout cas»

La résiliation de contrat, une issue inévitable pour l’OL ?

Une rancoeur tenace de la part du Camerounais qui ne digère toujours pas les critiques, les sifflets à son égard, lui qui a marqué plus d’une cinquantaine de buts sous les couleurs de l’OL avec en point d’orgue une saison 2021-22 incroyable ponctuée de 18 buts et 7 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues. Le club rhodanien, qui a changé profondément de visage depuis le départ de KTE pour Rennes en janvier dernier, se retrouve avec un sacré problème sur les bras. Alors que l’OL pouvait espérer tirer quelques millions d’euros de son attaquant, il se retrouve dans l’attente qu’un club vienne apporter une offre concrète sur la table pour l’empêcher d’achever son contrat sur les bords du Rhône, lui qui rappelons le ne veut plus jouer pour l’OL.



Les clubs intéressés, bien conscients de la situation du joueur, ne vont clairement pas se battre pour récupérer un joueur non désiré par l’OL et qui ne veut plus jouer pour les septuples champions de France. Dès lors, les solutions ne sont pas nombreuses. La plus simple serait une résiliation pure et dure du contrat de Karl Toko Ekambi. Une démarche qui permettrait à l’OL de s’enlever une épine du pied et de ne pas avoir à payer le salaire d’un joueur qui n’a plus la tête à l’OL. Reste que quoi qu’il arrive les prochaines semaines s’annoncent agiter pour Matthieu Louis Jean, le nouvel homme fort du mercato de l’OL qui va devoir non seulement gérer le dossier KTE, mais aussi ceux de Tino Kadewere, Youssouf Koné et Jeff Reine-Adélaïde, eux aussi en fin de contrat en juin 2024 et qui pourraient être tentés par la même opération…