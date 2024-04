PSG-Barça : Jules Koundé s’agace avec Kylian Mbappé

En Espagne, beaucoup de monde attend de voir Mbappé faire mal au FC Barcelone. Surtout du côté de Madrid, forcément. En conférence de presse avant ce choc entre Catalans et Parisiens, Jules Koundé a été interrogé à plusieurs reprises sur le futur madrilène. Et au bout d’un moment, il n’a plus hésité à montrer son agacement.

« On verra quel plan a l’entraîneur. Mbappé, je le connais bien parce que je joue avec lui en sélection, c’est un joueur qui fait la différence. On tentera de le stopper, mais au niveau collectif, le PSG est bien plus qu’un seul joueur. Dembélé et Mbappé sont de grands joueurs, ils ont la capacité d’éliminer facilement leurs adversaires », a-t-il d’abord lancé, répondant à deux questions sur le Bondynois, avant d’être encore relancé : « vous avez beaucoup de questions sur Mbappé (rires). Je préfère parler de nous ».

