PSG : les curieuses raisons de la galère de Lionel Messi

On peut le dire : Lionel Messi au PSG, c'est, pour l'instant, un peu décevant. Certes, l'Argentin a quelques circonstances atténuantes, comme un positionnement pas toujours idéal pour lui sur le terrain, ainsi que des pépins physiques et ce covid plutôt long qui l'ont empêché d'enchaîner. Mais on attend encore de voir ce joueur si décisif et si létal balle au pied qu'on voyait à Barcelone...

Même si de jours meilleurs viendront sûrement compte tenu du talent du bonhomme, on pouvait donc s'attendre à mieux. Et ce dimanche, le quotidien l'Equipe dévoile les raisons de ces premiers mois plus que mitigés de l'Argentin du côté de la capitale française. Tout d'abord, le média explique qu'il a encore du mal à se remettre de son été difficile. Le joueur ne voulait pas quitter Barcelone, et son arrivée un peu précipitée à Paris, avec un séjour au Royal Monceau avant de trouver sa maison, n'a pas été si facile. Le climat parisien serait également assez dur à vivre pour lui.

Un comportement exemplaire

Et sur le terrain alors ? Et bien le joueur aurait été surpris par le niveau d'intensité et d'engagement physique du championnat français, auquel il a du mal à s'adapter. Du déjà vu à Paris, puisque de nombreux joueurs qui arrivent de l'étranger ne s'attendaient pas à voir une ligue si physique. En interne, il est également très discret, et reste principalement avec ses compatriotes comme Di Maria ou Paredes. Mais tout le monde s'accorde à dire que son comportement est incritiquable.

Les employés du club consultés par le journal ne disent que du bien de lui, et le présentent comme quelqu'un d'extrêmement poli et professionnel. Concernant La Pulga, il ne s'agit donc pas de problèmes de comportement ni d'écarts de discipline, mais plus de souci d'adaptation, au football français et à la vie française. Une fois qu'il se sera fait au style de jeu de la Ligue 1 et à la vie parisienne, on peut penser que tout ira mieux pour lui !