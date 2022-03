LdC, Atlético : Diego Simeone salue la performance de ses joueurs

Une fois n'est pas coutume, l'Atlético de Madrid a fait déjouer son adversaire sur la scène européenne. La nouvelle victime des Colchoneros se nomme cette fois-ci Manchester United, défait 0-1 à Old Trafford ce mardi et donc éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022. Interrogé à l'issue de la rencontre, Diego Simeone a tenu à rendre hommage à son équipe, et au travail réalisé par ses hommes.

« On a fait un grand match. On savait qu'en faisant un match d'équipe face à des individualités très fortes, on pourrait s'en sortir. Il fallait faire le pressing en ordre. On savait alors qu'on aurait des options offensives, qu'on pourrait se montrer dangereux. En 2ème période, on a réussi à se rendre le match plutôt tranquille. Défensivement, on a réussi à couvrir tous les espaces. Manchester United a des joueurs extraordinaires. Avec beaucoup de travail, on a réussi à se hisser parmi les 8 meilleurs d'Europe, ce qui est important pour notre club », a ainsi confié le technicien argentin de 51 ans. Le Cholismo n'est pas mort.