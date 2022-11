Vidéo : les déclarations chocs de Ronaldo mettent le feu à Twitter

La suite après cette publicité

Dans une interview vérité accordée à Piers Morgan pour Talk TV Cristiano Ronaldo avec son club, Manchester United, et son entraîneur Erik Ten Hag. Gestion sportive, professionnalisme du club, soutien au moment de la maladie de sa fille, la star portugaise dézingue les Red Devils tout azimut. Un point de non retour semble être atteint entre le sextuple Ballon d’Or et le club qui l’a relevé à l’Europe. CR7 accuse les Mancuniens de l’avoir trahi. Une sortie qui à évidement fait réagir le petit oiseau bleu. Entre pro et anti Ronaldo, la guerre fait rage sur la Twittosphère.