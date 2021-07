République Tchèque : Vladimir Darida annonce sa retraite internationale

Éliminé en quarts de finale de l'Euro 2020 avec sa sélection (1-2 face au Danemark), Vladimir Darida a annoncé, ce samedi, la fin de sa carrière internationale. Le capitaine tchèque avait débuté le tournoi avec le brassard avant de manquer le huitième de finale contre les Pays-Bas en raison d'une blessure et de n'entrer qu'en fin de rencontre face aux Danois.

Une retraite internationale annoncée sur le site de la Fédération tchèque : « l'équipe nationale a fait ses adieux à l'Euro. J'ai ensuite fait mes adieux à mes coéquipiers », que le milieu de 30 ans du Hertha Berlin a justifié par des raisons familiales : « au cours de cette dernière saison, j'ai passé 140 jours hors de chez moi en raison des matches et des stages d'entraînement. Je veux passer beaucoup plus de temps avec la famille et mon petit garçon. »