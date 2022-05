Guerre en Ukraine : Roberto De Zerbi sur le départ

«C'était peut-être mon dernier jour en tant qu'entraîneur du Chakhtior». Voici les mots de Roberto De Zerbi postés ce lundi sur le site officiel du club ukrainien. Une annonce faite au lendemain d'une tournée européenne intitulée « Shakhtar Global Tour For Peace » qui se déroulait en Croatie et qui avait pour but de récolter des fonds pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

En poste depuis seulement un an avec le Chakhtior Donetsk, l'Italien se retrouve aujourd'hui confronté à la situation de guerre frappant actuellement l'Ukraine et ayant entraîné l'arrêt du Championnat d'Ukraine : «j'ai communiqué avec tout le monde : avec les joueurs, la direction du club. S'il y a un Championnat, alors j'aimerais rester ici, mais si le contraire se produit et qu'il n'y a pas de Championnat, alors j'aimerais commencer une vie normale et continuer à travailler. Et pour le moment, il y a un gros problème : c'est le temps. Parce que les Championnats se terminent maintenant et que la nouvelle saison est sur le point de commencer. Le timing est ce qui me fait le plus peur de rester», a précisé Roberto De Zerbi.