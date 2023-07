Leipzig a une nouvelle piste en cas d’échec pour Loïs Openda

La suite après cette publicité

Leipzig commence à s’impatienter ! Avec la perte de Christopher NKunku, transféré à Chelsea, l’écurie allemande est en quête d’un pur numéro 9 pour rivaliser avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en Bundesliga la saison prochaine. Dans cette perspective, le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2023 fait des pieds et des mains pour tenter de recruter Loïs Openda, attaquant du RC Lens. L’attaquant belge des Sang et Or a marché sur l’eau la saison dernière pour sa première en Ligue 1 et devient désormais un attaquant qui a la cote sur le marché des transferts.

Mais malgré les envies d’ailleurs du Belge et la volonté de Leipzig de le recruter ardemment, le club artésien n’est pas disposé à le lâcher aussi facilement. Si dernièrement Leipzig a formulé une quatrième offre à hauteur de 43 millions d’euros, celle-ci a été une fois de plus refusée par la direction lensoise. De quoi étonner la formation allemande qui ne s’attendait pas à devoir batailler autant pour s’offrir Openda. Alors désormais, Leipzig envisage un plan B.

À lire

Le RC Lens prépare activement l’après Loïs Openda !

Balogun aussi ciblé

En effet, Bild rapporte que le RB Leipzig cible Folarin Balogun comme une potentielle alternative. Rapide, dribbleur et capable de se projeter rapidement vers l’avant, les qualités athlétiques de l’attaquant américain ressemblent à celles du buteur lensois. De plus, la valeur marchande de l’ex-joueur du Stade de Reims (20 buts en 35 matchs de Ligue 1) est fixée à 30 millions d’euros, un montant inférieur à celui de Loïs Openda.

La suite après cette publicité

De retour à Arsenal cet été, l’attaquant de 22 ans ne sera pas retenu et devrait rapporter un joli chèque aux Gunners qui se sont renforcés cet été sur les postes offensifs. Leipzig commence donc déjà à se préparer à un échec dans le dossier Openda. Toutefois, le média allemand affirme que le natif de Liège reste la priorité numéro 1 du club basé dans la Saxe. Mais avec cette information dévoilée en Allemagne, Lens pourrait aussi être tenté de laisser filer son joueur pour ne pas rater l’occasion de récupérer un très beau chèque. Leipzig a aussi tout intérêt à laisser entendre qu’un autre joueur est ciblé pour mettre la pression à Lens. Alors coup de bluff ou vraie piste ? A suivre.