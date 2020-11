Championship : la règle des 5 changements adoptée

Un avis partagé par de nombreux acteurs du monde du football. Avec la Covid-19 et l'arrêt des compétitions il y a quelques mois, les matches s'enchaînent, les joueurs n'ont pas le temps de se reposer et les blessures se multiplient. En France, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel en a parlé. En ce qui concerne l'Angleterre, des coachs comme Jürgen Klopp ou Ole Gunnar Solskjær ont aussi évoqué le sujet, d'autant plus qu'outre-Manche, les techniciens n'avaient pas le droit à cinq changements.

Cependant, l'Angleterre commence à rejoindre les autres pays européens. Via un communiqué publié ce mercredi, l'EFL a annoncé que la règle des cinq changements possibles allait être appliquée dès vendredi, et ce pour l'ensemble de la saison, en Championship (D2 anglaise) mais aussi en League One (D3) et League Two (D4). Une belle avancée avant peut-être la même décision en Premier League.