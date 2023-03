Le PSG envoie un message fort à ses supporters après l’échec en LdC !

La suite après cette publicité

Quelques heures après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-3 sur la double confrontation), le PSG a adressé, ce vendredi, un message - par mail - à ses supporters. L’occasion pour le club de la capitale de remercier les fans pour leur soutien mais également de renouveler les hautes ambitions du club. «Chère supportrice, cher supporter, conscients des efforts que vous avez faits, surtout en cette période compliquée de grève, nous voulions encore vous remercier pour votre soutien indéfectible et si précieux à Munich. La famille Paris Saint-Germain sait surmonter des challenges, sait rebondir, sait rester unie malgré les obstacles qui se présentent. Ensemble nous sommes toujours plus forts.»

«Nous devons nous tourner vers l’avenir avec un objectif majeur pour le club : gagner le championnat. Remporter ce 11e titre de champion de France – ce qui constituerait un nouveau record – reste notre priorité. Notre ambition est de vous impliquer toujours plus car ensemble, nous construisons le futur du club. La fin de saison sera aussi l’occasion de lancer d’autres projets ambitieux. Avec l’inauguration de notre nouveau centre d’entraînement de Poissy, nous démontrons notre engagement et notre investissement dans le développement du club. Nous, comme vous, faisons partie de la grande famille du Paris Saint-Germain. Ensemble, nous avons la capacité à nous relever et, à force de travail, à continuer à progresser, pour aborder avec humilité et passion les prochaines échéances. Ici c’est Paris !»

À lire

PSG : quel avenir pour le duo Galtier-Campos ?