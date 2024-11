OM : Adrien Rabiot juge le niveau de Mason Greenwood

Buteur décisif face à Nantes (2-1), Mason Greenwood a parfaitement répondu aux attaques de Roberto De Zerbi après son Classique raté face au PSG (0-3, remplacé dès la mi-temps). L’Anglais a été félicité par son coach à l’issue du match et Adrien Rabiot lui a également envoyé un petit message en zone mixte.

«Il a du potentiel, on le savait. Ce qu’il faut, c’est qu’il maintienne ce rythme-là et pas qu’il alterne avec des matches comme dimanche dernier. Il y a de quoi faire, de quoi marquer et faire des passes. Il y a beaucoup de talents dans cette équipe, il faut montrer une certaine constance dans le championnat, c’est ce qui sera important».