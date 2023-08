Luiz Henrique impliqué dans l’affaire Lucas Paqueta sur les paris sportifs

Le ciel est peut-être en train de tomber sur la tête à Lucas Paqueta. Alors que son transfert à Manchester City est en train de capoter, le Brésilien est visé pour une affaire de paris sportifs. En effet, ces dernières heures, nous vous confirmions que la Fédération Anglaise (FA) découvrait que des proches du meneur de jeu auraient parié sur des matchs dans lesquels le milieu de terrain de West Ham jouait. Ce dernier faisant parfois "exprès" de prendre des cartons jaunes notamment. Un dossier alarmant, qui touche aussi Luiz Henrique, autre joueur brésilien. Marca affirme que l’ailier du Bétis Séville est impliqué dans l’affaire Paqueta. En démontre son exclusion du groupe U23 de la Seleçao.

Une rencontre en particulier fait jaser. Le 12 mars dernier, lors du match nul entre West Ham et Aston Villa (1-1), l’ancien de l’OL est averti par un carton jaune, tout comme Luiz Henrique en Liga qui affrontait Villarreal dans le même temps. Et ce n’est pas juste une coïncidence. En effet, ce jour-là, de nombreux comptes Betway ont été créés par des proches de Lucas Paqueta, qui auraient à chaque fois misé la somme maximale autorisée par la plateforme de paris sportifs sur un avertissement du Brésilien. Une affaire dont l’attaquant du Bétis serait étroitement lié. Si les prochains jours et prochaines semaines permettront à l’enquête d’avancer, ce n’est pas la première fois que des joueurs sont visés par de telles accusations. Le buteur de Brentford Ivan Toney est justement écarté des terrains de Premier League pour avoir enfreint les règles vis-à-vis des paris sportifs, et ne sera disponible qu’à partir de l’hiver prochain après avoir été banni des pelouses pour 8 mois. Les Brésiliens sont prévenus…