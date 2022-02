MU - Watford : les compositions sont là

La 27e journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un duel entre Manchester United et Watford. A domicile, les Red Devils s'organisent en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages derrière Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Raphaël Varane et Alex Telles. Harry Maguire et Luke Shaw restent sur le banc. Le double pivot assuré par Fred et Nemanja Matic tandis que Bruno Fernandes, Paul Pogba et Anthony Elanga évoluent un cran plus haut. Enfin, Cristiano Ronaldo est seul en pointe de l'attaque.

De son côté, Watford s'articule dans un 4-3-3 avec Ben Foster comme dernier rempart. Devant lui, Jeremy Ngakia, Craig Cathcart, Samir et Hassane Kamara forment la défense. Tom Cleverley est positionné comme sentinelle auprès de Moussa Sissoko et Imran Louza. Seul en pointe, Joshua King peut compter sur Ismaila Sarr et Emmanuel Dennis dans les couloirs.

