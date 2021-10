Le début de saison incroyable de l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

Héros de la mythologie grecque faisant partie des Argonautes et ayant participé à la guerre de Troie, Ajax est à l'origine du nom du plus grand club des Pays-Bas. Et cela tombe bien puisqu'en ce début de saison, les Lanciers (nom repris de l'arme caractéristique d'Ajax sur le champ de bataille) se montrent très tranchants. Sur la lignée des dernières saisons, Erik ten Hag a trouvé la formule adéquate et celle-ci semble plus efficace que jamais. Pourtant, cela ne semblait pas si évident en début de saison. Malgré les recrutements intéressants de Mohamed Daramy (Copenhague) et Steven Berghuis (Feyenoord), l'arrivée libre de Remko Pasveer (Vitesse) et le retour de prêt de Danilo (Twente) et des départs plutôt secondaires, l'Ajax Amsterdam loupait totalement sa première sortie de la saison.

Balayé 4-0 par son rival du PSV Eindhoven en Supercoupe après une masterclass de Noni Madueke, l'Ajax Amsterdam sonnait l'alerte rouge via Erik ten Hag. Mais doucement les choses sont rentrées dans l'ordre. Débutant par une large victoire NEC Nimègue (5-0) puis accroché par Twente (1-1), l'Ajax Amsterdam s'est mis dans le rythme et a défini une équipe type. Multipliant certains cartons comme face au Vitesse Arnhem (5-0), au Sporting CP (5-1), à Cambuur (9-0), au Fortuna Sittard (5-0), à Dortmund (4-0) et dernièrement face au PSV Eindhoven. L'Ajax Amsterdam a trouvé son rythme de croisière. En tête de son groupe de Ligue des Champions (9 points, 3 victoires en 3 matches) et leader d'Eredivise avec 25 points et une différence de +35 en 10 matches, l'Ajax Amsterdam enchaîné les buts.

La blessure de Davy Klaassen : un tournant

Pourtant, intéressant en début de saison, Davy Klaassen a provoqué un tournant dans le début de saison de l'Ajax Amsterdam avec sa blessure. Laissant le rôle de numéro 10 à l'abandon, l'ancien d'Everton et du Werder a été suppléé avec brio par Steven Berghuis. Ailier de formation, ce dernier s'est vite adapté à ce nouveau rôle (5 buts et 7 passes décisives en 14 matches) et forme un quatuor de feu avec Sébastien Haller, Antony et Dusan Tadic. À eux quatre, ils ont inscrit 27 des 48 buts des Lanciers et pèsent grâce à une activité folle dans le camp adverse. Ce nouveau rôle hybride de Steven Berghuis permet de mieux définir les rôles en attaque.

D'un point de vue simplifié, nous pouvons dire que Sébastien Haller s'occupe de la finition et du jeu en remise tandis qu'Antony est plus dans la percussion. Davantage passeur (11 offrandes en 14 matches), Dusan Tadic dispose des clefs du jeu et profite de l'activité incessante de Steven Berghuis pour trouver des espaces. Ce dernier s'est d'ailleurs montré heureux de ce nouveau poste après la large victoire contre le PSV Eindhoven : «je me sens bien sur le terrain, avec deux ailiers devant moi. Je me mets souvent en position de marquer et je peux souvent changer le jeu.» Son coach Erik ten Haag est sur la même longueur d'onde : «je suis très content de ce qu'il montre. Tout ce que fait Steven fait mouche. Il est balistique. Il joue très bien en ce moment. C'est fantastique de le voir.»

Une équipe solide derrière

Fidèle à ses principes de jeu qu'on connaît depuis quelques saisons, l'équipe d'Erik ten Hag semble atteindre pour le moment son meilleur niveau depuis l'historique saison 2018/2019. D'une efficacité folle devant le but avec une moyenne de quasiment 3,7 buts par matches en Eredivise et Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam n'a concédé que 2 buts en Eredivisie et 1 réalisation en Ligue des Champions. En championnat justement, les deux seuls buts encaissés ont eu lieu lors des deux revers des Godenzonen à savoir un nul contre Twente (1-1) et la défaite contre Utrecht (1-0). Cela prouve un réel progrès au niveau du secteur défensif. Dans les cages pourtant rien n'était acquis entre la longue blessure de Maarten Stekelenburg et l'absence d'André Onana pour dopage. Arrivé de façon confidentielle en provenance du Vitesse, le vétéran Remko Pasveer (37 ans) a réussi à prendre la mesure du poste.

D'ailleurs, celui qui n'a jamais été capé avec les Pays-Bas s'était distingué d'une parade sensationnelle face au Borussia Dortmund après une incroyable volée d'Erling Braut Håland. Il est d'ailleurs le seul portier à avoir arrêté trois tirs cadrés du Norvégien en Ligue des Champions. Encore déterminant contre le PSV Eindhoven il a obtenu les louanges d'Erik ten Hag : «merci encore à Remko Pasveer. Il nous a traînés à travers la difficulté. Jusqu'au 1-0, l'adversaire y croyait encore, après le 2-0, c'était fait.» Outre le portier, l'Ajax Amsterdam s'appuie sur une défense bien organisée. Dans l'axe, Jurriën Timber et Lisandro Martínez font largement le travail tandis que Perr Schuurs ronge son frein malgré un talent certain. Côté gauche, Daley Blind est redevenu latéral et régale tout en gardant bien son couloir.

Une bonne dynamique qui fait des victimes

Cela offre plus de liberté à Noussair Mazraoui côté droit. Totalement retrouvé après deux saisons décevantes, le Marocain a notamment marqué 4 buts et délivré 3 offrandes en 14 matches. Intraitable, il a pris le meilleur sur le jeune talent Devyne Rensch. Au milieu de terrain, la présence d'Edson Álvarez fait un bien fou. Le Mexicain qui est défenseur central de formation est de mieux en mieux et a déjà oublié ses débuts compliqués dans la capitale néerlandaise. Son impact dans l'entrejeu permet à Ryan Gravenberch de se mettre davantage en évidence. Même si ce dernier reste précieux à la récupération, il peut parfois se projeter sans trop s'inquiéter grâce à la présence du Mexicain qui le rassure. Cet équilibre trouvé par l'Ajax Amsterdam semble très intéressant pour la suite de la saison que ce soit en Eredivisie ou en Ligue des Champions. Toutefois, cela a fait des victimes.

En défense, on peut penser à Nicolás Tagliafico devenu remplaçant avec le repositionnement de Daley Blind. Le latéral argentin qui a essuyé les départs avortés ces dernières saisons souffre de cette perte de statut pour la première fois après 3 saisons et demie où il a été indiscutable. Au milieu Mohammed Kudus recrue star de l'été 2020 qui a connu de nombreuses blessures ronge son frein tout comme Davy Klaassen déclassé au profit de Steven Berghuis. Enfin, le talentueux David Neres n'est plus qu'un joker de luxe pour l'instant. Il paye une attaque de feu qui fonctionne bien sans lui. D'une force effroyable, l'Ajax Amsterdam devra néanmoins gérer ces cas avec intelligence pour ne pas connaître de creux. En tout cas, il y a de quoi se montrer confiant du côté des Godenzonen.

