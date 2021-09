Ajax, Brésil : l'irrésistible ascension d'Antony

La suite après cette publicité

Tout sourit à Antony (21 ans) cette année. Auteur du doublé Eredivisie-KNVB Beker pour sa première saison avec l'Ajax (9 réalisations et 8 offrandes en championnat), l'ailier brésilien s'est ensuite envolé pour Tokyo pour y disputer les Jeux Olympiques avec le Brésil. Un tournoi que le jeune dribbleur, dans la plus pure tradition du football samba, remportera finalement avec ses partenaires, avec une participation active (1 passe décisive notamment). Un succès qui lui servira de tremplin pour démarrer son deuxième exercice avec les Lanciers sur les chapeaux de roue.

Sous les ordres d'Erik ten Hag, le Paulista, formé à São Paulo, a lancé sa saison sur de très bonnes bases, avec 2 réalisations en 5 apparitions en Eredivisie. Le très grand public l'a découvert un peu plus lors de la démonstration de l'Ajax sur la pelouse du Sporting CP pour la 1ère journée de phase de poules de Ligue des Champions (1-5). Ce soir là, l'Auriverde avait brillé de mille feux sur son aile droite en offrant deux passes décisives à Sébastien Haller, auteur d'un quadruplé, dont un amour d'extérieur du pied droit qui a fait le tour de l'Europe.

Un avenir doré

«J'ai toujours eu beaucoup de confiance, mais c'est peut-être un peu plus visible maintenant parce que je me sens complètement bien», explique-t-il à Voetbal International. Point culminant de cet état de grâce, vendredi, Tite l'a convoqué avec la Seleção pour les trois prochains matches comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. «C'est un rêve devenu réalité et l'une des plus belles choses qu'un footballeur puisse vivre dans sa carrière. Je suis vraiment impatient d'y être et je vais tout vivre à fond. Je vais également regarder autour de moi, car les meilleurs joueurs de football de mon pays seront réunis et je peux beaucoup apprendre de cela», a-t-il savouré.

Une nouvelle étape dans la progression du jeune homme - que la Ligue 1 (Olympique Lyonnais, AS Monaco, OGC Nice) avait, en vain, repéré à ses débuts professionnels au pays - avant un transfert vers un club et un championnat plus huppés ? «Je ne sais pas combien de temps je resterai avec l'Ajax. Mais tant que je suis ici, je veux profiter de ce jeu tous les jours. C'est un honneur de jouer pour l'Ajax et de porter le maillot. J'en suis très reconnaissant», a-t-il conclu. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Antony figure déjà sur le radar du Bayern Munich notamment. Assurément, on n'a pas fini d'entendre parler de lui.