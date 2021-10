Le début de saison canon de Sébastien Haller et l'Ajax

La suite après cette publicité

Tout vient à point à qui sait attendre. Oublié par l'Ajax lors de son arrivée à l'hiver 2021, Sébastien Haller (27 ans) n'avait pas pu participer aux matches de Ligue Europa la saison passée. Une motivation supplémentaire pour briller depuis le début du présent exercice en Ligue des Champions peut-être. Quand résonne l'hymne de la C1, l'Ivoirien, qui découvre la plus prestigieuse des compétitions européennes, se transforme en insatiable chasseur de buts.

Après un quadruplé sur la pelouse du Sporting (1-5, 1ère journée) et un but contre Besiktas (2-0, 2e journée), l'ancien Auxerrois a encore trouvé le chemin des filets ce mardi soir face au Borussia Dortmund (4-0, 3e journée). Une réalisation donc, sa 6e en 3 apparitions en LdC (sa 12e toutes compétitions confondues), et deux passes décisives pour une nouvelle démonstration collective des Néerlandais alors qu'Erling Haaland (21 ans), autre terreur des surfaces, est lui resté muet de l'autre côté du terrain.

3,55 buts par match en championnat !

Dans le sillage de son attaquant, parfaitement épaulé par le néo-international brésilien Antony (21 ans), les champions des Pays-Bas, qui ont déjà fait un grand pas vers la qualification en 8es de finale, sont tout simplement irrésistibles ces dernières semaines. Ils affichent une forme du tonnerre. Outre leur carton plein en Champions' League (9 points pris en 3 matches, 11 buts marqués, 1 seul encaissé), les Lanciers cartonnent aussi en Eredivisie.

Leaders au classement, avec un seul petit point d'avance sur le PSV, les hommes d'Erik ten Haag affichent un bilan de 7 victoires, 1 nul et 1 défaite en 9 journées. Surtout, ils ont inscrit 32 buts, soit une moyenne ahurissante de 3,55 buts par match de championnat ! Mieux, ils n'en ont encaissé que 2, soit 0,2 but par match ! Des chiffres qui donnent le tournis. Et ce n'est sans doute pas fini !