L’OM pousse pour égaliser face à Eupen !

Match terminé ! L’OM s’incline 1-0 contre Eupen

Fin de ce second match amical pour l’OM, malgré une domination de bout en bout, les joueurs de Marcelino s’inclinent 1-0 après avoir concédé un but sur corner au bout de 10 minutes. Mais de bonnes choses à retenir pour les Marseillais malgré le manque de finiton.

La suite après cette publicité

94e : Le poteau pour Aubameyang ! Débordement de Mughe pour un centre vers le Gabonais qui frappe mais ça touche le poteau !

À lire

OM - KAS Eupen : les compositions sont tombées

93e : Le centre fort de Negouai repoussé par Nurudeen ! L’OM continue de pousser dans le temps addtionnel laissé par l’arbitre.

La suite après cette publicité

88e : L’OM s’impose à nouveau sur corner avec Kondogbia mais toujours sans réussite.

Le poteau de Malinovskyi !

Kondogbia change le jeu vers Mughe qui déborde son adversaire et centre au premier poteau vers l’Ukrainien qui dévie e ballon du droit ! Mais la défense intervient ! Les joueurs réclament un pénalty pour une main.

La suite après cette publicité

82e : La tentatvie lointaine de Negouai !

L’OM fait tourner le ballon, Negouai est servi à l’entrée de la surface et tente sa chance avec une frappe puissante ! Mais Nurudeen est toujours là pour empêcher les Marseillais de marquer, il repousse la frappe des deux poings.

80e : La frappe croisée de Nuhu ! Le Ghanéen déborde Nadir et entre dans la surface puis tire mais c’est trop croisé !

La suite après cette publicité

76e : Mais les Belges ont du répondant, les joueurs du KAS se sont installés dans leur camp, Nuhu est cherché dans la profondeur mais c’est trop long et Simon s’empare du ballon.

75e : L’OM continue de pousser ! On entre dans le dernier quart d’heure de la rencontre et les hommes de Marcelino continuent de mettre la pression, les situations s’enchaînent devant le but de Nurudeen.

La suite après cette publicité

73e : Aubameyang à côté à son tour !

Le Gabonais est trouvé un peu excentré sur la gauche, il défie son adversaire avant de repiquer sur son pied droit et de frapper mais c’est à côté !

72e : La tentative d’Harit non cadrée ! Corner pour les marseillais repoussé au premier poteau. Ça revient sur Harit qui frappe à l’entrée de la surface mais c’est à côté.

La suite après cette publicité

70e : Kondogbia se bat bien au milieu pour garder le ballon, il sert ensuite Harit entre les lignes qui envoie Aubameyang dans le dos de la défense mais le Gabonais est hors-jeu.

67e :La tête de Kondogbia !

Corner tiré par Veretout au premier poteau vers Kondogbia qui s’impose et envoie une tête piquée mais Nurudeen plonge parfaitement !

La suite après cette publicité

66e : Bon centre d’Harit dans la surface, dévié par un défenseur en corner.

66e : Mughe provoque d’entrée sur son côté droit et obtient une faute.

65e : Soglo cède d’ailleurs sa place à Nadir. Ünder sort aussi, Mughe le remplace.

64e : La frappe de Soglo déviée !

Excellente passe en profondeur de Kondogbia vers Soglo qui se présente devant Nurudeen. Il frappe du gauche mais le portier dévie le ballon.

La suite après cette publicité

63e : Domination depuis quelques minutes des Belges, les coup de pieds arrêtés se multiplient devant les cages de Simon. Les Joueurs de Marcelino s’en sortent avec un hors-jeu.

57e : Carton jaune pour Negouai, grosse faute du jeune marseillais sur Möhwalhd.

La suite après cette publicité

56e : La retournée tentée par Aubameyang !

Centre de Negouai vers le Gabonais, c’est dégagé de la tête par un défenseur mais ça reste dans la surface et la nouvelle recrue tente une retournée ! Ça manque de puissance pour finir au fond des filets.

55e : Bonne sortie de Simon dans les pieds de Charles-Cook ! L’attaquant belge est envoyé dans la profondeur, le portier marseillais hésite dans un premier temps avant de jaillir dans les pieds de son adversaire.

La suite après cette publicité

54e : La tête de Touré qui ne passe pas loin !

Bon coup-franc sur le côté droit gratté par Veretout. C’est tiré par le Français vers Isak Touré qui n’arrive pas à cadrer sa tête ! Le jeune défenseur s’était imposé devant tout le monde.

54e : L’OM continue d’asseoir sa domination territoriale mais n’arrive toujours pas à concrétiser les opportunités.

La suite après cette publicité

53e : Débordement d’Ünder puis centre du droit mais c’est directement dans les gants de Nurudeen.

50e : La première frappe d’Aubameyang déviée en corner !

Bon pressing des Phocéens qui récupèrent haut avec Malinovskyi qui joue en retrait vers le nouvel attaquant de l’OM mais c’est dévié en corner par Nurudeen.

49e : Harit lance Aubameyang sur le côté gauche qui centre mais c’est renvoyé par la défense. Kondogbia récupére et frappe mais il est contré.

La suite après cette publicité

47e : Les Olympiens s’installent directement dans le camp adverse, Touré tente de trouver Harit entre les lignes mais la passe est trop forte ! Les joueurs de Marcelino récupèrent aussitôt le cuir.

Le onze pour la second mi-temps

Simon - Negouai, Gigot (cap.), Touré, Soglo - Ünder, Veretout, Kondogbia, Harit - Malinovskyi, Aubameyang.

La suite après cette publicité

Coup d’envoi de la seconde période !

Aubameyang donne le coup d’envoi

De retour sur la pelouse ! Aubameyang fait sa première avec l’OM !

Aubameyang, Harit, Kondogbia, Veretout, Negouai et Gigot font partie des nouveaux entrants sur ce match.

La suite après cette publicité

Mi-temps !

C’est la pause en Allemagne, les Olympiens ont réalisé une plutôt bonne première période mais se sont fait surprendre dans le premier quart d’heure sur corner. Il va falloir faire mieux avec ballon pour l’emporter.

45e : Oh la frappe de Vitinha à côté !

Corner joué à deux, Ounahi centre mais c’est contré par un défenseur. Le ballon revient dans les pieds de Vitinha qui est à bout portant et frappe fort en une touche mais c’est à côté ! Il avait la balle d’égalisation.

La suite après cette publicité

44e : Ounahi tente à nouveau de déborder face à deux adversaires, il conserve dans un premier temps et se voit contré pour gagner un corner.

42e : Clauss tente de combiner avec Ünder mais les deux se sont mal compris. Les Olympiens continuent tout de même de récupérer les ballons dans le camp adverse.

La suite après cette publicité

40e : Ünder et Ounahi ont eux aussi changé de position. Le Turc retrouve sa position préférentielle à droite et Ounahi à gauche.

39e : Grosse faute de Gueye au milieu sous les yeux de l’arbitre. L’arbitre le rappelle à l’ordre et l’OM se replace dans son camp.

La suite après cette publicité

38e : C’est tiré au premier poteau pour Balerdi qui tente une talonnade mais le ballon passe à côté.

38e : Corner pour l’OM, Ounhai dézone et combine avec Ünder à gauche, il déborde et centre mais il est contré.

La suite après cette publicité

35e : Ünder est servi dans la profondeur sur son côté et centre vers Vitinha mais Nurudeen s’impose devant le Portugais.

34e : Toujours ces récupérations hautes des Marseillais, Guendouzi décale ensuite Ounahi à droite, fixe son adversaire et centre mais il n’y a personne dans la surface.

La suite après cette publicité

31e : Les positions de Gueye et de Guendouzi semblent s’être inversées. Guendouzi un cran plus haut à côté de Vitinha et Gueye avec Rongier.

30e : C’est une nouvelle fois mal tiré par Ünder.

29e : Nouveau coup-franc pour l’OM sur le côté gauche, glané par Guendouzi.

28e : Encore un très bon pressing olympien mais ils n’arrivent pas à concrétiser ces phases là par des occasions concrètes. Ils font tourner la ballon.

La suite après cette publicité

24e : Le pressing est bon mais les Olympiens ont encore des difficultés avec le ballon, ils ont du mal à faire bouger le bloc d’Eupen.

23e : Nouveau bon pressing de l’OM et récupération haute de Nyakossi qui gagne son duel aérien. Le ballon circule dans les pieds des hommes de Marcelino maintenant.

La suite après cette publicité

22e : Bonne sortie de balle des joueurs de l’OM qui termine par un centre de Guendouzi mais Vitinha est trop seul dans la surface et le gardien capte le ballon sans difficultés.

17e : Coup-franc intéressant obtenu par Soglo

Le jeune olympien obtient un bon coup-franc sur le côté gauche après avoir éliminer son vis-à-vis. Mais le coup de pied arrêté est mal négocié par Ünder qui envoie le ballon beaucoup trop loin.

15e : Pape Gueye en solo !

Le Sénégalais avait l’occasion d’égaliser directement, il s’insère dans la défense adverse et élimine un défenseur sur une feinte de frappe avant de tirer du gauche mais le ballon termine dans le petit filet extérieur.

La suite après cette publicité

13e : Eupen ouvre le score !

Corner dévié au premier poteau puis remisé au second poteau juste devant le but. Baiye surgit et envoie le ballon dans la lucarne de Pau Lopez ! 1-0 pour Eupen.

12e : Guendouzi rate sa transmission après un bon pressing encore une fois, ça donne une transition offensive à Eupen mais bonne défense de Nyakossi. Corner à suivre.

La suite après cette publicité

11e : Bonne entrée en matière de la part des joueurs de Marcelino qui dominent clairement ce premier quart d’heure.

10e : Nouveau bon pressing d’Ünder qui récupère le ballon, ça revient sur Guendouzi qui la redonne au turc pour une feinte et un centre du gauche mais le portier des Belges se saisit du ballon.

La suite après cette publicité

6e : La transversale touchée par Clauss !

Le Française déborde sur son côté et se joue de son adversaire pour entrer dans la surface et frapper du gauche mais ça touche la barre ! L’OM met la pression d’entrée.

5e : La frappe d’Ounahi trop croisée !

Coup-franc tiré par Clauss mais dévié par le mur, Nyakossi se bat pour récupérer le ballon qui revient sur Ounahi. Le Marocain frappe en une touche mais c’est trop croisé.

La suite après cette publicité

4e : Bon coup-franc obtenu par Gueye ! Sur un appel dans l’axe il est bousculé dans le dos juste devant la surface. Clauss et Ünder autour du ballon.

3e : Bon pressing de Vitinha pour empêcher la sortie de balle d’Eupen et récupération haute sur la remise en jeu ! Les Olympiens font tourner le ballon.

La suite après cette publicité

2e : Pape Gueye semble se positionner dans l’axe aux côtés de Vitinha sur le front de l’attaque ! Guendouzi et Rongier un cran plus bas.

2e : L’OM enferme l’adversaire sur le côté et se saisit du ballon.

12h05 : Coup d’envoi !

C’est parti en Allemagne entre l’OM et Eupen ! Premier ballondans les pieds belges

Ajustements sur la compo de l’OM, Ünder à gauche et Ounahi à droite. Aubameyang sur le banc !

En attendant Eupen, les Olympiens se placent sur le terrain et Ünder évoluera sur le côté gauche, Ounhai à droite. La question reste sur la disposition au milieu avec Gueye, Rongier et Guendouzi. À noter qu’Aubameyang est sur le banc.

La suite après cette publicité

11h55 : Dernier petit échauffement pour les joueurs avant le début du match

Les joueurs sont de retour sur la pelouse et se font tourner le ballon avant de démarrer la rencontre.

11h34 : La compo de l’OM est tombée, Vitinha et Ounahi sont titulaires

Pour ce second match sous les ordres de Marcelino, les Olympiens évolueront semble-t-il en 4-4-2. Les recrues Kondogbia et Renan Lodi sont sur le banc, aucune info sur la participation ou non d’Aubameyang pour ce match. Sogle enchaîne en tant que latéral gauche avec Nyakossi et Balerdi en défense centrale. Rongier et Gueye occuperont le milieu, Guendouzi et Ounahi sur les côtés. Ünder et Vitinha devant.

La suite après cette publicité

Bienvenue sur Foot Mercato !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenu sur Foot Mercato pour suivre la rencontre amicale entre l’OM et le KAS Eupen ! C’est le deuxième des quatre matchs de préparation pour l’OM après la victoire contre Nîmes la semaine dernière. Coup d’envoi à 12h.